На севере Франции 156 человек обратились в больницы из-за пожара на химзаводе

Органы здравоохранения Франции зафиксировали с утра четверга 156 посещений отделений скорой помощи людей, чьи симптомы потенциально могут быть связаны с пожаром на химическом заводе Lubrizol в Руане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что за помощью медиков обратились 121 взрослых и 35 детей.

По данным Университетской больнице Руана, люди жаловались на проблемы с дыханием, головокружение, тошноту ... По результатам обращений были госпитализированы шесть человек, которые и раньше имели респираторные проблемы.

В четверг, когда произошел пожар, служба медицинской помощи зарегистрировала скачок вызовов на 50%. Однако в основном обошлось консультациями по телефону.

Читайте также Пожар на химзаводе во Франции мог привести к загрязнению реки Сена

Сообщается, что углеводороды, которые сгорели во время пожара на заводе Lubrizol в прошлый четверг, является источником неприятных запахов, которые заполонили Руан и вызывают головную боль и тошноту у жителей.

В целом, отмечают французские СМИ, пожар имел негативное влияние на менее 200 французских муниципалитетов.