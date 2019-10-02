Голова МЗС Латвії про "формулу Штайнмаєра": розумію дилему України

Українська влада стоїть перед дилемою, адже потрібно вирішувати безпекові питання, але будь-які кроки викликають критику.

Про це під час Варшавського безпекового форуму заявив голова МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Я розумію дилему українських колег: з одного боку треба рухатися уперед, потрібно вирішувати питання безпеки, а з іншого боку будь-який крок викликає багато питань і критики. Міжнародна оцінка "формули Штайнмаєра" буде позитивною, оскільки ми бачимо, що це все ж деякий крок у реалізації Мінських домовленостей. Але я вже довго міністр і можу сказати, що є багато підписаних угод, але важливішим є те, як вони виконуються", - заявив Ринкевич.

Він підкреслив, що для нього дуже важливим критерієм є виконання Мінських домовленостей.

"З нашої точки зору, тільки виконання Мінських домовленостей може послабити чи скасувати санкції проти Росії після анексії Криму і подій, які розпочалися на Донбасі", - каже очільник латвійської дипломатії.

Він зазначив, що хотів би бачити повне, а не часткове виконання Мінських домовленостей, а контроль над кордоном між Україною і Росією має повністю бути в руках української влади.

Міністр зазначив, що зараз міжнародна ситуація України є доволі складною.

"Якщо Україна скаже, що ще не бачить прогресу у виконанні Мінських домовленостей, і вважає, що завчасно послаблювати санкції (проти Росії – ред.), то, я думаю, що це відіграє свою роль", - вважає Ринкевичс.

Міністр також поінформував, що 7 жовтня відвідає з візитом Україну, і зможе отримати більше інформації про безпекову ситуацію на сході України.

Нагадаємо, Тристороння контактна група у Мінську узгодила остаточний текст "формули Штайнмаєра" у редакції, запропонованій у вересні.

Текст формули раніше оприлюднив глава МЗС Вадим Пристайко. Вона регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО.

Детальніше читайте у статті - "Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ".