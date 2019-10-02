Глава МИД Латвии о "формуле Штайнмайера": понимаю дилемму Украины

Украинская власть стоит перед дилеммой, ведь нужно решать вопросы безопасности, но любые шаги вызывают критику.

Об этом во время Варшавского безопасности форума заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Я понимаю дилемму украинских коллег: с одной стороны надо двигаться вперед, нужно решать вопросы безопасности, а с другой стороны любой шаг вызывает много вопросов и критики. Международная оценка "формулы Штайнмайера" будет положительной, поскольку мы видим, что это все же некоторый шаг в реализации Минских договоренностей. Но я уже долго министр и могу сказать, что есть много подписанных соглашений, но важнее то, как они выполняются", - заявил Ринкевичс.

Он подчеркнул, что для него очень важным критерием является выполнение Минских договоренностей.

"С нашей точки зрения, только выполнение Минских договоренностей может ослабить или отменить санкции против России после аннексии Крыма и событий, которые начались на Донбассе", - говорит глава латвийской дипломатии.

Он сказал, что хотел бы видеть полное, а не частичное выполнение Минских договоренностей, а контроль над границей между Украиной и Россией должен быть полностью в руках украинской власти.

Министр отметил, что сейчас международная ситуация Украины является довольно сложной.

"Если Украина скажет, что еще не видит прогресса в выполнении Минских договоренностей, и считает, что заблаговременно ослаблять санкции (против России - ред.), то, я думаю, что это играет свою роль", - считает Ринкевичс.

Министр также сообщил, что 7 октября посетит с визитом Украину, и сможет получить больше информации о ситуации с безопасностью на востоке Украины.