На півночі Італії через бомбу часів Другої світової евакуювали кілька тисяч людей

Італійська влада евакуювала 4000 людей з центру північного міста Больцано, щоб знешкодити бомбу часів Другої світової війни, знайдену під час будівництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Бомба була знешкоджена під час тригодинної операції в неділю вранці. Це дозволило відкрити центр міста, а також сусіднє шосе і залізничну лінію, що сполучає Італію з Австрією і Німеччиною.

Neue Suedtiroler Tageszeitung ідентифікував боєприпас як повітряну бомбу.

За словами історика Етторе Франжипане, Больцано, у північному регіоні Альто-Адідже, що межує з Австрією, постраждало від 13 великих бомбардувань Другої Світової Війни, які пошкодили 60% міста і вбили 200 осіб.

Альто-Адідже був частиною широкої смуги Північної Італії, яка залишалася під нацистською окупацією ще довго після капітуляції Італії в 1943 році.