ЄС продовжить ратифікацію угоди про Brexit, незважаючи на листи Джонсона

Євросоюз має намір продовжувати процедуру ратифікації угоди про вихід з Великої Британії, незважаючи на прохання прем'єр-міністра Бориса Джонсона про затримку Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AFP з посиланням на джерела в Брюсселі.

Посли і високопоставлені чиновники 27 країн-членів провели зустріч у неділю після того, як британські депутати змусили Джонсона відправити президенту Європейської ради Дональду Туску прохання відкласти Brexit.

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"ЄС залишає всі варіанти відкритими і тому ініціював процес ратифікації, щоб він міг бути переданий до Європарламенту в понеділок. ЄС, ймовірно, буде дотримуватися цієї стратегії до тих пір, поки не буде ясності з британської сторони", - сказав дипломат.

Туск проведе "кілька днів" в консультаціях з лідерами держав-членів, і дипломати заявили, що це буде означати, що британському парламенту доведеться знову проголосувати за угоду по Brexit, перш ніж почути рішення ЄС щодо виходу 31 жовтня.

"Це була дуже коротка і звичайна зустріч послів ЄС, щоб почати наступні кроки щодо ратифікації ЄС цієї угоди", - заявив журналістам головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

Дипломати повідомили, що зустріч послів тривала всього 15 хвилин і стосувалася лише ратифікації з боку ЄС, хоча один з учасників сказав, що вони "взяли до відома" лист Джонсона.

Як відомо, голосування за угоду в парламенті Британії мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.