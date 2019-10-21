ЕС продолжит ратификацию соглашения о Brexit, несмотря на письма Джонсона

Евросоюз намерен продолжать процедуру ратификации соглашение о выходе с Великобританией, несмотря на просьбу премьер-министра Бориса Джонсона о задержке Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AFP со ссылкой на источники в Брюсселе.

Послы и высокопоставленные чиновники 27 стран-членов провели встречу в воскресенье после того, как британские депутаты вынудили Джонсона отправить президенту Европейского совета Дональду Туску просьбу отложить Brexit.

"ЕС оставляет все варианты открытыми и поэтому инициировал процесс ратификации, чтобы он мог быть передан в Европарламент в понедельник. ЕС, вероятно, будет придерживаться этой стратегии до тех пор, пока не будет ясности с британской стороны", - сказал дипломат.

Туск проведет "несколько дней" в консультациях с лидерами государств-членов, и дипломаты заявили, что это будет означать, что британскому парламенту придется снова проголосовать за соглашение по Brexit, прежде чем услышать решение ЕС относительно выхода 31 октября.

"Это была очень короткая и обычная встреча послов ЕС, чтобы начать следующие шаги по ратификации ЕС этого соглашения", - заявил журналистам после воскресных переговоров переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Дипломаты сообщили, что встреча послов длилась всего 15 минут и касалась лишь ратификации со стороны ЕС, хотя один из участников сказал, что они "приняли к сведению" письмо Джонсона.

Как известно, голосование за соглашение в парламенте Британии должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.