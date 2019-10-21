Президент Чехії провів 4 дні в лікарні
Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:13
Президент Чехії Мілош Земан пройшов чотириденне "відновлення" в лікарні і покинув медичний заклад у неділю, 20 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.
Речник голови держави заявив журналістам, що лікування має надати президентові доброї форми для відзначення Дня незалежності Чехії 28 жовтня.
У 75-річного Земана - низький кров'яний тиск, діабет та нейропатія, що ускладнює ходьбу.
Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua