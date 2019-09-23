Земан через антиросійських активістів відзначить Оксамитову революцію вдома

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не братиме участі у святкуванні 30-річчя Оксамитової революції, оскільки там буде присутня група активістів, відома антиросійськими акціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами чеського президента, він відзначатиме свято вдома.

"Це були гарні дні, я з радістю про них згадую, й можливо, саме тому не піду вшановувати прилюдно, тому що там точно знову з’явиться ця, з мого погляду, фашистська ударна група Kaputin, яка кидатиме квіти до смітника", – заявив чеський президент у відеоінтерв’ю Blesk.cz.

Група Kaputin, чеська громадська організація, відома акціями на підтримку в’язнів Кремля та проти дій Росії у Сирії. Минулого року її активісти викинули до смітника квіти, покладені до пам’ятної таблиці у Празі від імені прем’єра Андрея Бабіша. Вони вважають Бабіша проросійським політиком.

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17 листопада в Празі та інших містах Чехії відзначатимуть 30-ліття демократичної Оксамитової революції 1989 року, унаслідок якої було повалено комуністичний режим в країні.

Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Владіміра Путіна.