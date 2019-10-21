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Президент Чехии провел 4 дня в больнице

Понедельник, 21 октября 2019, 11:13

Президент Чехии Милош Земан прошел четырехдневное "восстановление" в больнице и покинул медицинское учреждение в воскресенье, 20 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Пресс-секретарь главы государства заявил журналистам, что лечение должно привести президента в хорошую форму для празднования Дня независимости Чехии 28 октября.

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У 75-летнего Земана - низкое кровяное давление, диабет и нейропатия, что затрудняет ходьбу.

Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России. Он предлагает простить России аннексию Крыма после выплаты Украине денежной компенсации.

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