Пентагон: США можуть залишити війська біля нафтових родовищ в Сирії

Деякі американські війська, розміщені поблизу нафтових родовищ північно-східної Сирії, можуть залишитися з очолюваними курдами "Сирійськими демократичними силами" (SDF), щоб нафта не потрапила до рук "Ісламської держави" чи інших терористів.

Про це у понеділок заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters.

"Зараз ми маємо війська в декількох містах, які (розташовані) прямо біля цього району. Метою є блокування доступу, зокрема ІДІЛ та будь-яких інших груп до доходів, яких, ймовірно, вони хочуть досягти, щоб проводити власну злочинну діяльність", - сказав Еспер.

"Була дискусія про те, що можливо зробити це (залишити деякі війська). Рішення ще не ухвалене щодо чисельності чи чогось подібного", - додав він.

Еспер додав, що поки триває вихід США з північно-східної Сирії, деякі війська досі перебувають з SDF поблизу нафтових родовищ, і обговорювалося питання щодо збереження присутності частини з них.