Пентагон: США могут оставить войска у нефтяных месторождений в Сирии

Некоторые американские войска, размещенные вблизи нефтяных месторождений северо-восточной Сирии, могут остаться с возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (SDF), чтобы нефть не попала в руки "Исламского государства" или других террористов.

Об этом в понедельник заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

"Сейчас мы имеем войска в нескольких городах, (расположенных) прямо у этого района. Целью является блокирование доступа, в частности ИГИЛ и любых других групп, к доходам, которых, вероятно, они хотят достичь, чтобы проводить собственную преступную деятельность", - сказал Эспер.

"Была дискуссия о том, что возможно сделать это (оставить некоторые войска). Решение еще не принято по численности или чего-то подобного", - добавил он.

Эспер добавил, что пока продолжается выход США из северо-восточной Сирии, некоторые войска до сих пор находятся с SDF вблизи нефтяных месторождений, и обсуждался вопрос о сохранении присутствия части из них.