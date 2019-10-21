Спікер парламенту Британії заблокував голосування щодо Brexit-угоди

Спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати сьогодні за угоду про Brexit, чим суттєво збільшив шанси "жорсткого" виходу Британії з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це Беркоу повідомив депутатам у понеділок після обіду.

Пояснюючи своє рішення, Беркоу заявив, що угоду не можна ще раз виносити на голосування, оскільки це та ж сама пропозиція, яка була подана для розгляду в суботу.

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Аргумент, що ситуація змінилася через листи про відтермінування Brexit, які Борис Джонсон відправив в Брюссель на вихідних, спікер назвав непереконливим.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.

Велика Британія, згідно з планами, повинна вийти з ЄС 31 жовтня. Наразі не відомо, чи погодяться Євросоюз і Британія на нове відтермінування Brexit.