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Cпикер парламента Британии заблокировал голосование по Brexit-соглашению

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Cпикер парламента Британии заблокировал голосование по Brexit-соглашению

Понедельник, 21 октября 2019, 17:59

Спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать сегодня за соглашение о Brexit, чем существенно увеличил шансы "жесткого" выхода Британии из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом Беркоу сообщил депутатам в понедельник после обеда.

Объясняя свое решение, Беркоу заявил, что соглашение нельзя еще раз выносить на голосование, поскольку это то же предложение, которое было представлено для рассмотрения в субботу.

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Аргумент, что ситуация изменилась из-за писем об отсрочке Brexit, которые Борис Джонсон отправил в Брюссель на выходных, спикер назвал неубедительным.

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

Великобритания, по планам, должна выйти из ЕС 31 октября. Пока не известно, согласятся ли Евросоюз и Великобритания на новую отсрочку Brexit.

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