У Берліні не виключають короткого, технічного відтермінування Brexit

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не виключив короткого відтермінування виходу Британії з ЄС для ухвалення необхідного законодавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я сподіваюся, що нижня палата британського парламенту, проявивши необхідну відповідальність, зможе прийняти рішення з цього питання сьогодні і що на основі цього рішення ми зможемо домогтися впорядкованого Brexit", - сказав Маас у Берліні.

"Якщо у Британії виникнуть проблеми з ратифікацією, я б не виключив, що може бути коротке технічне відтермінування", - додав він.

За його словами, якщо більшість у британському парламенті не підтримає угоду, то після того ЄС має прийняти рішення щодо можливості більш тривалого відтермінування.

Читайте також ЄС запустив процес ратифікації угоди про Brexit, стежить за подіями у Лондоні

"На даний момент я не думаю, що розумно або доречно розмірковувати про це" – зазначив Маас.

Як відомо, голосування за угоду в парламенті Британії мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.