YanAir запускає 12 додаткових рейсів у Грузію на новорічні свята

Українська авіакомпанія YanAir Airlines на новорічні свята виконає 12 додаткових рейсів з Києва та Харкова в Батумі, а також з Києва до Тбілісі.

Як пише "Європейська правда", про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Центрі розвитку туризму України з посиланням на YanAir.

Шість додаткових рейсів за маршрутом Київ-Батумі, два по маршруту Харків-Батумі, а також чотири з Києва в Тбілісі будуть здійснені з 26 грудня по 5 січня 2020 року.

Читайте також Ryanair запускає рейс Херсон-Краків і додає напрямки з Харкова

Вартість квитків з Києва в Тбілісі складе 6 тисяч гривень, з Києва в Батумі - 4,9 тисячі гривень в обидва боки, включаючи багаж і харчування на борту.

"Уже другий рік поспіль в Батумі під час новорічних свят температура досягає +18-20 градусів, а в горах в 90 кілометрах від міста вже можна кататися на лижах, тому впевнений, що додаткові авіарейси будуть популярними серед українських туристів", - цитує Центр розвитку туризму України комерційного директора YanAir Тараса Стригуненка.

За даними Департаменту туризму і курортів Аджарії, в 2019 році в регіоні очікується збільшення українських туристів на 25-28% в порівнянні з 2018 роком. Україна за підсумками року увійде до п'ятірки країн, звідки прибуває найбільше туристів до Батумі.