Британський уряд наполягає: угоду про Brexit треба ратифікувати до 31 жовтня

Прем’єр Британії Борис Джонсон розчарований рішенням спікера нижньої палати не виносити на голосування угоду про Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Як заявив речник Джонсона, прем’єр вважає, що це рішення стало відмовою парламенту виконати волю британського народу.

Він додав, що уряд продовжить публікацію супровідної документації, необхідної для ратифікації угоди. Уряд, за його словами, наполягає на тому, що депутати мають ухвалити угоду про Brexit до 31 жовтня.

Нагадаємо, спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати сьогодні за угоду про Brexit, чим суттєво збільшив шанси "жорсткого" виходу Британії з ЄС.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.

Велика Британія, згідно з планами, повинна вийти з ЄС 31 жовтня. Наразі не відомо, чи погодяться Євросоюз і Британія на нове відтермінування Brexit.