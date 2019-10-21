Британское правительство настаивает: соглашение о Brexit надо ратифицировать до 31 октября

Премьер Британии Борис Джонсон разочарован решением спикера нижней палаты не выносить на голосование соглашение о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Как заявил пресс-секретарь Джонсона, премьер считает, что это решение стало отказом парламента выполнить волю британского народа.

Он добавил, что правительство продолжит публикацию сопроводительной документации, необходимой для ратификации соглашения. Правительство, по его словам, настаивает на том, что депутаты должны принять соглашение о Brexit до 31 октября.

Напомним, спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать сегодня за соглашение о Brexit, чем существенно увеличил шансы "жесткого" выхода Британии из ЕС.

Как известно, голосование за соглашение должно состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второй, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

Великобритания, согласно планам, должна выйти из ЕС 31 октября. Пока не известно, согласятся ли Евросоюз и Британия на новое отсрочка Brexit.