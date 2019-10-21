ООН: кількість населення у Південно-Східній Європі драматично скорочується

ООН попереджає про загрозу різкого скорочення населення в Південно-Східній Європі на тлі виїзду молоді за кордон у пошуку кращих можливостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Reuters розповіла Аллана Армітаж, регіональна директорка Офісу ФН ООН для країн Східної Європи та Центральної Азії.

За її словами, дев'ять з десяти країн, у яких скорочення населення має найвищі темпи у світі, розташовані у Східній і Південно-Східній Європі.

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Прогнозується, що до 2050 року Болгарія втратить чверть свого населення, а населення практично кожної країни у регіоні скоротиться. Це пов’язано з низьким рівнем народжуваності та переважанням емігрантів над іммігрантами.

"Менша кількість дітей і високий рівень еміграції означають, що населення країн Південно-Східної Європи скорочується і стає все старшим. На відміну від Західної Європи, імміграція тут не дозволяє заповнити цю прогалину", - сказала вона.

У період з 1995 по 2035 рік частка населення у віці 65 років і старших подвоїться в більшості країн регіону, а в деяких - потроїться, свідчать прогнози.

Більшість країн регіону вже відчувають гостру нестачу робочої сили, яка перешкоджає економічному зростанню і послаблює надії наздогнати у розвитку Західну Європу.