ООН: население в Юго-Восточной Европе драматически сокращается

ООН предупреждает об угрозе резкого сокращения населения в Юго-Восточной Европе на фоне выезда молодежи за границу в поиске лучших возможностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters рассказала Аллана Армитаж, региональная директор Офиса ФН ООН для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

По ее словам, девять из десяти стран, в которых сокращение населения показывает самые высокие темпы в мире, расположены в Восточной и Юго-Восточной Европе.

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Прогнозируется, что к 2050 году Болгария потеряет четверть своего населения, а население практически каждой страны в регионе сократится. Это связано с низким уровнем рождаемости и преобладанием эмигрантов над иммигрантами.

"Меньшее количество детей и высокий уровень эмиграции означают, что население стран Юго-Восточной Европы сокращается и становится все старше. В отличие от Западной Европы, иммиграция здесь не позволяет восполнить этот пробел", - сказала она.

В период с 1995 по 2035 год доля населения в возрасте 65 лет и старше удвоится в большинстве стран региона, а в некоторых - утроится, свидетельствуют прогнозы.

Большинство стран региона уже испытывают острую нехватку рабочей силы, которая препятствует экономическому росту и ослабляет надежды догнать в развитии Западную Европу.