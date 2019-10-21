Лондон заявив про активізацію підготовки до жорсткого Brexit

Британський міністр Майкл Гоув заявив, що він змушений активізувати план дій на випадок непередбачених ситуацій через збільшені можливості виходу Британії з ЄС без угоди 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гоув, який в уряді Бориса Джонсона відповідає за підготовку до Brexit без угоди, підкреслив, що Європейський Союз ще не відповів на прохання уряду про відтермінування Brexit.

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"Боюсь, що я мушу зараз вжити відповідних заходів, аби підготуватися до зростаючою вірогідності того, що далі настане за замовчуванням ситуація, за якої ми вийдемо 31 жовтня без угоди", - сказав Гоув, виступаючи перед парламентарями у понеділок.

У понеділок спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit, чим суттєво збільшив шанси "жорсткого" виходу Британії з ЄС.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.