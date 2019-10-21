Лондон заявил об активизации подготовки к жесткому Brexit

Британский министр Майкл Гоув заявил, что он вынужден активизировать план действий на случай непредвиденных ситуаций из-за возросшей возможности выхода Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гоув, который в правительстве Бориса Джонсона отвечает за подготовку к Brexit без соглашения, подчеркнул, что Европейский Союз еще не ответил на просьбу правительства об отсрочке Brexit.

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"Боюсь, что я должен сейчас принять соответствующие меры, чтобы подготовиться к растущей вероятности того, что дальше наступит по умолчанию ситуация, при которой мы выйдем 31 октября без соглашения", - сказал Гоув, выступая перед парламентариями в понедельник.

В понедельник спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение о Brexit, чем существенно увеличил шансы "жесткого" выхода Британии из ЕС.

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.