Єврокомісія створила групу для переговорів про майбутні відносини з Британією

Європейська комісія створила робочу групу зі зв'язків з Великою Британією (UKTF), яка буде працювати незалежно від долі угоди про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Колегія комісарів вирішила створити "Цільову групу зі зв'язків зі Сполученим Королівством" (UKTF) в складі Генерального секретаріату Комісії. Мішель Барньє був призначений главою цільової групи", - йдеться в повідомленні.

До складу UKTF увійде діюча група TF50 ( "Цільова група з підготовки та ведення переговорів зі Сполученим Королівством відповідно до статті 50 Договору ЄС") і підрозділ "Підготовка до Brexit" Генерального секретаріату.

"Цільова група, як і TF50, координуватиме всю роботу Комісії з усіх стратегічних, оперативних, юридичних і фінансових питань, пов'язаних з Brexit. Вона буде відповідати за завершення переговорів відповідно до Статті 50, а також за роботу Комісії із забезпечення готовності до сценарію без угоди і майбутні переговори про взаємини з Великою Британією", - пояснили в ЄК.

Сьогоднішнє рішення набуває чинності 16 листопада - незалежно від розвитку подій у Британії. Воно було погоджено президентом ЄК Жан-Клодом Юнкером і обраним президентом Урсулою фон дер Ляєн.

Британський парламент сьогодні проводить дебати щодо угоди і ввечері очікується голосування за пропозицію Бориса Джонсона провести вирішальне голосування за угоду у четвер.

Якщо уряд програє сьогоднішнє голосування, Джонсон обіцяє відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.