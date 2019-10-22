Еврокомиссия создала группу для переговоров о будущих отношениях с Британией

Европейская комиссия создала рабочую группу по связям с Великобританией (UKTF), которая будет работать независимо от судьбы соглашения по Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Коллегия комиссаров решила создать "Целевую группу по связям с Соединенным Королевством" (UKTF) в составе Генерального секретариата Комиссии. Мишель Барнье был назначен главой целевой группы", - говорится в сообщении.

В состав UKTF войдет действующая группа TF50 ("Целевая группа по подготовке и ведению переговоров с Соединенным Королевством в соответствии со статьей 50 Договора ЕС") и подразделение "Подготовка к Brexit" Генерального секретариата.

"Целевая группа, как и TF50, будет координировать всю работу Комиссии по всем стратегическим, оперативным, юридическим и финансовым вопросам, связанным с Brexit. Она будет отвечать за завершение переговоров по статье 50, а также за работу Комиссии по обеспечению готовности к сценарию без соглашения и будущие переговоры о взаимоотношениях с Великобританией", - пояснили в ЕК.

Сегодняшнее решение вступает в силу 16 ноября - независимо от развития событий в Великобритании. Оно было согласовано президентом ЕК Жан-Клодом Юнкером и избранным президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Британский парламент сегодня проводит дебаты по соглашению, и вечером ожидается голосование за предложение премьера Бориса Джонсона провести решающее голосование в четверг.

Если правительство проиграет сегодняшнее голосование, Джонсон обещает отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.