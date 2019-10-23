Джонсон запропонує дочасні вибори, якщо ЄС виступить за перенесення Brexit до січня

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликає до проведення дострокових виборів, якщо ЄС запропонує відкласти Brexit до січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Борис Джонсон "призупинив" свій законопроєкт про Brexit у вівторок після того, як парламент Великої Британії відмовився затвердити прискорений графік розгляду угоди про Brexit, запропонований урядом.

Тепер жорсткий вихід Британії з ЄС може статися 31 жовтня, якщо лідери країн ЄС відмовляться надати британцям нове відтермінування.

Але джерело на Даунінг-стріт припустило, що прем'єр-міністр не прийме тривалого перенесення.

"Якщо затримка буде погоджена Брюсселем, то єдиний шлях для країни - це вибори", - сказав співрозмовник.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відтермінувати Brexit, але не підписав його. Він також надіслав другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.