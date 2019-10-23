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Каталония: погибший и двое пропавших без вести в результате наводнения

Среда, 23 октября 2019, 12:37

Мужчина был найден мертвым в среду, 23 октября, и еще два человека пропали без вести в результате сильных наводнений в Каталонии, которые также оставили без электроснабжения 25 тысяч домов.

Об этом заявили региональные органы власти в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Мертвое тело мужчины, пропавшего в ночь на вторник в селе Аренис де Мунт, было обнаружено на рассвете на пляже в 40 км к северу от Барселоны.

Пожарные также объявили, что ищут двух пропавших без вести, которые находились в бунгало, смытых водой в Вилаверде, в 30 км от Таррагоны

Проливные дожди накрыли Каталонию в ночь со вторника на среду. Более 40 дорог были перерезаны наводнениями и оползнями, а также несколько железных дорог и почти 25 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии в среду утром, сообщают каталонские службы по чрезвычайным ситуациям и дорожному движению.

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