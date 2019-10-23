США вітають план Німеччини щодо Сирії

США та НАТО обережно привітали німецьку пропозицію щодо зони безпеки на півночі Сирії, хоча посол Вашингтона в альянсі заявила, що відповідальність повинна брати на себе Європа, а не американські сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німеччина розробила план створення зони для захисту переселених мирних мешканців та забезпечення боротьби проти бойовиків "Ісламської держави".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам, що обговорив цю пропозицію з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка, як очікується, представить її колегам по НАТО на черговій зустрічі в Брюсселі в четвер.

"Я вітаю, що союзники по НАТО мають пропозиції щодо того, як рухатись вперед", - сказав Столтенберг на пресконференції, запевняючи, що будь-яке широке майбутнє політичне рішення потребує залучення "всіх суб'єктів на місцях" - опосередковане посилання на Росію.

Відповідно до угоди між Росією та Туреччиною, Анкара погодилася обмежити свої військові дії на півночі Сирії прикордонним районом, який турецькі сили захопили у курдів починаючи з 9 жовтня, після того, як американські війська несподівано вийшли звідти.

Хоча це означає, що сирійські, турецькі та російські війська тепер патрулюватимуть турецько-сирійський кордон, Німеччина запропонувала зону безпеки під міжнародним контролем, за участю Туреччини та Росії.

Посол США в НАТО Бейлі Хатчісон описала план Німеччини як залучення європейської групи, яка буде частиною міжнародних миротворчих сил.

"Це, безумовно, позитив", - сказала Хатчісон.

"У цій сфері потрібно багато зробити. Якщо турки попросять більше допомоги у міжнародної спільноти, я думаю, що європейці могли б це зробити", - сказала вона, додавши, що Франція та Британія можуть допомогти німецькій пропозиції.

Однак, на запитання, чи можуть США приєднатися до яких-небудь потенційних європейських сил, Хатчісон сказала журналістам: "Я не думаю, що це зараз працює. Я думаю, що європейці зробили крок вперед. Я не бачу, як США можуть відіграти роль у цьому".