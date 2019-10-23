США приветствуют план Германии по Сирии

США и НАТО осторожно приветствовали немецкое предложение по зоне безопасности на севере Сирии, хотя посол Вашингтона в Альянсе заявила, что ответственность должна брать на себя Европа, а не американские силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Германия разработала план создания зоны для защиты переселенных мирных жителей и обеспечения борьбы против боевиков "Исламского государства".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что обсудил это предложение с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая, как ожидается, представит его коллегам по НАТО на очередной встрече в Брюсселе в четверг.

"Я приветствую, что у союзников по НАТО есть предложения о том, как двигаться вперед", - сказал Столтенберг на пресс-конференции, уверяя, что любое широкое будущее политическое решение требует привлечения "всех субъектов на местах" - опосредованная ссылка на Россию.

В соответствии с соглашением между Россией и Турцией, Анкара согласилась ограничить свои военные действия на севере Сирии пограничным районом, который турецкие силы захватили у курдов начиная с 9 октября, после того, как американские войска неожиданно вышли оттуда.

Хотя это означает, что сирийские, турецкие и российские войска теперь будут патрулировать турецко-сирийскую границу, Германия предложила зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.

Посол США в НАТО Бейли Хатчисон описала план Германии как привлечение европейской группы, будет частью международных миротворческих сил.

"Это, безусловно, позитив", - сказала Хатчисон.

"В этой сфере нужно многое сделать. Если турки попросят больше помощи у международного сообщества, я думаю, что европейцы могли бы это сделать", - сказала она, добавив, что Франция и Британия могут помочь немецкому предложению.

Однако на вопрос, могут ли США присоединиться к каким-либо потенциальным европейским силам, Хатчисон сказала журналистам: "Я не думаю, что это сейчас работает. Я думаю, что европейцы сделали шаг вперед. Я не вижу, как США могут играть роль в этом".