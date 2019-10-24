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Мігранти, які загинули у вантажівці в Англії, були громадянами Китаю – ЗМІ

Четвер, 24 жовтня 2019, 13:15

Всі 39 людей, знайдені у вантажівці в англійському Ессексі, були громадянами Китаю.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела в поліції, передає "Європейська правда".

Жертви, серед яких були чоловіки, жінки і підліток, були виявлені в промисловому парку Waterglade в Грейсе в ранні години середи.

Бельгійська влада стверджує, що контейнер, в якому знайшли тіла,  був доставлений до Британії з порту Зеебрюгге в 2.49 за місцевим часом у вівторок.

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило, що вантажівка Scania була зареєстрована у Варні, на чорноморському узбережжі країни, за назвою компанії, що належить громадянину Ірландії.

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Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що його країна не має "жодного зв'язку" з вантажівкою, окрім її реєстрації, і що транспортний засіб не в'їжджав у країну з 2017 року.

Знахідка перегукується з інцидентом в Дуврі в 2000 році, коли 58 китайців були також знайдені мертвими в контейнері.

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