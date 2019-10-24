Мигранты, погибшие в грузовике в Англии, были гражданами Китая – СМИ

Все 39 человек, обнаруженные в грузовике в английском Эссексе, были гражданами Китая.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в полиции, передает "Европейская правда".

Жертвы, среди которых были мужчины, женщины и подросток, были обнаружены в промышленном парке Waterglade в Грейсе рано утром в среду.

Бельгийские власти утверждают, что контейнер, в котором нашли тела, был доставлен в Британию из порта Зеебрюгге в 2.49 по местному времени во вторник.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania была зарегистрирован в Варне на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии.

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что его страна никак не связана с грузовиком, кроме регистрации, и транспортное средство не въезжало в страну с 2017 года.

Этот случай перекликается с инцидентом в Дувре в 2000 году, когда 58 китайцев также были найдены мертвыми в контейнере.