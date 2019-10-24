Разумков закинув подвійні стандарти ключовим органам Ради Європи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про стурбованість України у зв’язку з підривом ефективності ключових органів Ради Європи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби ВР, про це Разумков сказав під час виступу на Європейській конференції глав парламентів держав-членів Ради Європи.

Разумков підкреслив, що наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи. Він сказав, що подвійні стандарти у процесі ухвалення рішень ставлять під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації.

"Наша послідовність та принциповість має бути непорушною, якщо ми дійсно прагнемо до утвердження міжнародного права як цінності. І єдиною запорукою вільного та демократичного розвитку є готовність забезпечити не на словах, а на ділі дотримання прав людини, верховенства права та демократичних свобод", – сказав він.

Спікер ВР назвав цілком вмотивованим рішення щодо відмови від участі в сесії ПАРЄ постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту проти повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї.

"Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях", – підкреслив Разумков.

Він додав, що Україна разом з іншими країнами не готова миритися зі спробами дискредитації Ради Європи.

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На літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення Росією принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.

Нова делегація українського парламенту вирішила не брати участі у осінній сесії ПАРЄ на знак протесту.