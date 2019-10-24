Разумков заявил о двойных стандартах ключевых органов Совета Европы

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об обеспокоенности Украины в связи с подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на уведомления пресс-службы ВР, об этом Разумков сказал во время выступления на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы.

Разумков подчеркнул, что сейчас Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы. Он сказал, что двойные стандарты в процессе принятия решений ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации.

"Наша последовательность и принципиальность должна быть незыблемой, если мы действительно стремимся к утверждению международного права как ценности. И единственным залогом свободного и демократического развития является готовность обеспечить не на словах, а на деле соблюдения прав человека, верховенства права и демократических свобод", - сказал он.

Спикер ВР назвал вполне мотивированным решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ постоянной делегации Верховной Рады Украины в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею.

"Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Разумков.

Он добавил, что Украина вместе с другими странами не готова мириться с попытками дискредитации Совета Европы.

На летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Россией принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.

Новая делегация украинского парламента решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста.