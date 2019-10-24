Спікер парламенту Естонії закликав Раду Європи тиснути на РФ через Донбас

Спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас закликав до тиску на Росію у зв’язку з порушеннями прав людини на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це він сказав під час виступу на конференції спікерів парламентів держав-членів Ради Європи.

За його словами, відновивши в червні право голосу російської делегації в ПАРЄ, асамблея звела до нуля фундаментальний принцип Ради Європи - захищати універсальні права людини.

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"Росія здійснювала акти агресії стосовно України і порушувала принципи врегулювання конфлікту, узгоджені на міжнародному рівні. Ми повинні продовжувати чинити тиск на винуватця і вимагати, щоб припинилося порушення прав людини на сході України", - сказав Пиллуаас.

За словами Пиллуааса, систематично дестабілізуюча поведінка Росії впливає не тільки на сусідні держави, а й на весь Євроатлантичний регіон.

"Ми повинні об'єднати сили, щоб протистояти цій вкрай небезпечній тенденцію. Ми зобов'язані зміцнити наш спільний європейський дім. Ніхто не зробить це за нас", - сказав спікер.

За словами Пиллуааса, рішення ПАРЄ в червні суперечить всьому, що потрібно державам, які зіштовхуються з агресивною поведінкою сусідів або намагаються врегулювати заморожені конфлікти.