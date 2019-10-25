Генсек НАТО наступного тижня виступить у Верховній раді

В рамках візиту Північноатлантичної ради до України генсек НАТО Єнс Столтенберг виступить в українському парламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

За його словами, Північноатлантична рада під час візиту матиме дуже насичений порядок денний.

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"Буде і зустріч з президентом Володимиром Зеленським, і виступ генерального секретаря НАТО в українському парламенті. Відбудеться також і засідання Комісії Україна-НАТО. Буде максимальна кількість зустрічей", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що Північноатлантична рада – інституція, яка ухвалює всі ключові рішення в НАТО, а тому цей візит – надзвичайно потужний сигнал підтримки України.

30-31 жовтня Україну з дводенним візитом відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генсекретаря Альянсу.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада під час візиту до України розраховує почути "з перших вуст" про ініціативи нової влади, спрямовані на завершення конфлікту на Донбасі.