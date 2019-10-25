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Генсек НАТО на следующей неделе выступит в Верховной раде

Пятница, 25 октября 2019, 09:48

В рамках визита Североатлантического совета в Украину генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит в украинском парламенте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, у Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня.

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"Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Североатлантический совет - организация, которая принимает все ключевые решения в НАТО, поэтому данный визит - чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины.

30-31 октября Украину с двухдневным визитом посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генсека Альянса.

Как сообщалось, Североатлантический совет во время визита в Украину рассчитывает услышать "из первых уст" об инициативах новой власти, направленных на завершение конфликта на Донбассе.

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