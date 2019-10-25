"Черная пятница" в Италии: страну парализовала суточная транспортная забастовка

В Италии авиакомпании сообщили об отмене сотен рейсов из-за 24-часовой забастовки, которая в СМИ получила название "черной пятницы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

После того как профсоюзы итальянских транспортников подтвердили проведение суточной забастовки "черной пятницы" на этой неделе, авиакомпании, в том числе Alitalia и Easyjet, начали отменять сотни международных и внутренних рейсов.

Alitalia отменила более 200 рейсов в итальянские аэропорты и из них накануне запланированной забастовки.

Британская бюджетная авиакомпания Easyjet заявила ,что "ждет ряда отмен и потенциальных задержек" из-за забастовки.

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Ryanair тем временем сообщила обеспокоенным пассажирам, что ее рейсы состоятся как запланировано, не отметив, как на них скажется забастовка.

Национальная транспортная забастовка касается автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также паромного сообщения и общественного транспорта в некоторых городах.

Особые неудобства потерпит Рим, поскольку в пятницу там также состоится всеобщая забастовка работников государственного сектора, в том числе городской компании по утилизации отходов.

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Минимальные транспортные услуги будут гарантированно предоставляться в часы пик, но в другое время много услуг могут быть отменены.

В рамках забастовки работники транспортной сферы добиваются улучшения условий труда.