Влада Бельгії планує прибрати половину військових з вулиць
Міністерство оборони Бельгії запропонує Раді національної безпеки скоротити кількість солдатів на вулицях практично удвічі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Міністерство виступить із пропозицією зменшити присутність військових на вулицях з 450 до 220 осіб.
За словами керівника військових операцій генерала Йогана Пітерса, причина пов'язана не з бюджетом, а з браком військових.
Пітерс підкреслив, що армія завжди готова діяти у разі необхідності. Утім, за його словами, через п’ять років після брюссельських терактів безпекова криза спала.
Нагадаємо, заходи безпеки в Брюсселі посилені в останні роки після терактів в 2016 році. Тоді у європейському кварталі бельгійської столиці була підірвана бомба. В результаті цього нападу, а також теракту в аеропорту Брюсселя загинули 32 людини.