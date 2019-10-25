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Влада Бельгії планує прибрати половину військових з вулиць

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 11:16

Міністерство оборони Бельгії запропонує Раді національної безпеки скоротити кількість солдатів на вулицях практично удвічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Міністерство виступить із пропозицією зменшити присутність військових на вулицях з 450 до 220 осіб.

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За словами керівника військових операцій генерала Йогана Пітерса, причина пов'язана не з бюджетом, а з браком військових.

Пітерс підкреслив, що армія завжди готова діяти у разі необхідності. Утім, за його словами, через п’ять років після брюссельських терактів  безпекова криза спала.

Нагадаємо, заходи безпеки в Брюсселі посилені в останні роки після терактів в 2016 році. Тоді у європейському кварталі бельгійської столиці була підірвана бомба. В результаті цього нападу, а також теракту в аеропорту Брюсселя загинули 32 людини.

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