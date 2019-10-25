Власти Бельгии планируют убрать половину военных из улиц
Министерство обороны Бельгии предложит Совету национальной безопасности сократить количество солдат на улицах практически вдвое.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.
Министерство выступит с предложением уменьшить присутствие военных на улицах с 450 до 220 человек.
По словам руководителя военных операций генерала Иоганна Питерса, причина связана не с бюджетом, а с нехваткой военных.
Питерс подчеркнул, что армия всегда готова действовать в случае необходимости. Впрочем, по его словам, через пять лет после брюссельских терактов с кризис с безопасностью уменьшился.
Напомним, меры безопасности в Брюсселе усилены в последние годы после терактов в 2016 году. Тогда в европейском квартале бельгийской столицы была взорвана бомба. В результате этого нападения, а также теракта в аэропорту Брюсселя погибли 32 человека.