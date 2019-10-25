Прем’єр Албанії пригрозив косовському колезі судом за наклеп

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив, що подасть до суду на прем'єр-міністра Косова Рамуша Харадіная, чий термін повноважень закінчується, за наклеп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал b92.

"Пан Харадінай повинен буде постати перед косовським судом і довести своє звинувачення про 10 мільярдів євро, які я, президент Тачі і президент Сербії Вучич поділили між собою", - сказав Рама.

Албанський прем’єр сказав, що це не перший раз, коли Харадінай "бреше" про нього.

"Він нахабно брехав після берлінського саміту, коли сказав, що тоді в Берліні я чинив на нього більший тиск, ніж інші, просячи його підняти тарифи на товари з Сербії та Боснії. Я ніколи не просив його про це", - пояснив Рама.

Саме після повернення з Берліна Харадінай звинуватив прем'єр-міністра Албанії Еді Раму в тиску на нього з метою скасування мит на сербські товари, заявивши, що у нього є "обґрунтовані підозри", що Рама, Вучич і Тачі, очолювані високим представником ЄС Федерікою Могеріні, обговорювали розділ Косово.

Могеріні також відкинула претензії Харадіная.

"Ми не беремо участі ні в якій змові. Ми виступаємо посередниками, щоб створити атмосферу і простір для того, щоб обидві сторони могли сісти за стіл переговорів", - сказала вона.