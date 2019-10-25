Премьер Албании пригрозил косовскому коллеге судом за клевету
Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что подаст в суд за клевету на премьер-министра Косова Рамуша Харадиная, чей срок полномочий скоро истекает.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал b92.
"Господин Харадинай должен будет предстать перед косовским судом и доказать свое обвинение о 10 млрд евро, которые я, президент Тачи и президент Сербии Вучич поделили между собой", - сказал Рама.
Албанский премьер сказал, что это не первый раз, когда Харадинай "врет" о нем.
"Он нагло врал после берлинского саммита, когда сказал, что тогда в Берлине я оказывал на него большее давление, чем другие, прося его поднять тарифы на товары из Сербии и Боснии. Я никогда не просил его об этом", - пояснил Рама.
Именно после возвращения из Берлина Харадинай обвинил премьер-министра Албании Эди Раму в давлении на него с целью отмены пошлин на сербские товары, заявив, что у него есть "обоснованные подозрения", что Рама, Вучич и Тачи, под руководством высокого представителя ЕС Федерики Могерини, обсуждали раздел Косова.
Могерини также отвергла претензии Харадиная.
"Мы не участвуем ни в каком заговоре. Мы выступаем посредниками, чтобы создать атмосферу и пространство для того, чтобы обе стороны могли сесть за стол переговоров", - сказала она.