Премьер Албании пригрозил косовскому коллеге судом за клевету

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что подаст в суд за клевету на премьер-министра Косова Рамуша Харадиная, чей срок полномочий скоро истекает.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал b92.

"Господин Харадинай должен будет предстать перед косовским судом и доказать свое обвинение о 10 млрд евро, которые я, президент Тачи и президент Сербии Вучич поделили между собой", - сказал Рама.

Албанский премьер сказал, что это не первый раз, когда Харадинай "врет" о нем.

"Он нагло врал после берлинского саммита, когда сказал, что тогда в Берлине я оказывал на него большее давление, чем другие, прося его поднять тарифы на товары из Сербии и Боснии. Я никогда не просил его об этом", - пояснил Рама.

Именно после возвращения из Берлина Харадинай обвинил премьер-министра Албании Эди Раму в давлении на него с целью отмены пошлин на сербские товары, заявив, что у него есть "обоснованные подозрения", что Рама, Вучич и Тачи, под руководством высокого представителя ЕС Федерики Могерини, обсуждали раздел Косова.

Могерини также отвергла претензии Харадиная.

"Мы не участвуем ни в каком заговоре. Мы выступаем посредниками, чтобы создать атмосферу и пространство для того, чтобы обе стороны могли сесть за стол переговоров", - сказала она.