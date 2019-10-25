Чотири країни НАТО створюють регіональне командування спеціальних операцій

Міністри оборони Хорватії, Угорщини, Словаччини та Словенії підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення регіонального командування спеціальних операцій (R-SOCC).

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті НАТО.

"Під керівництвом Угорщини ця багатонаціональна команда підвищить здатність цих чотирьох країн ефективно використовувати свої спецпідрозділи", - йдеться у повідомленні.

Планується, що R-SOCC набуде початкових функціональних можливостей у січні 2021 року, і очікується, що він буде повністю функціонувати до грудня 2024 року.

Командування дасть змогу кожній країні використовувати свої власні внески окремо, але користуватися вигодою від інтегрованої структури R-SOCC після активації для розгортання.

"Оскільки Спеціальні оперативні сили є надзвичайно універсальним інструментом у сучасному конфлікті, ця церемонія підписання робить важливий крок до зміцнення спеціальних сил у регіоні та посилення співпраці та взаємодії в Альянсі", - сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.