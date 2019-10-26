МЗС виступає за отримання ПДЧ в НАТО, але без повторної подачі заявки

Україні не потрібно подавати у НАТО заявку на отримання ПДЧ, а слід добиватись від союзників його надання.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter заступник процитував декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, який погодив, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу і ПДЧ є наступним кроком на шляху до цього.

"Треба чітко розуміти, що Україна за цей час пішла значно далі. Сьогодні нам треба не подавати заявку на ПДЧ, а вже добиватись від союзників його нам надання. Над цим і працюємо...Пропоную всім небайдужим долучатись і концентрувати зусилля саме в такому контексті", - написав заступник міністра.

Як повідомлялось, Міністерство оборони та МЗС вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Міністр оборони Андрій Загороднюк, зокрема, вважає, що у цьому немає практичного сенсу. Натомість Україні, за його словами, слід сконцентруватися на практичних результатах.

Наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений ближчим часом.