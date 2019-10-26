МИД выступает за получение ПДЧ в НАТО, но без повторной подачи заявки

Украине не нужно подавать в НАТО заявку на получение ПДЧ, а следует добиваться от союзников его предоставления.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок, сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter заместитель процитировал декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

"Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников его нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте", - написал заместитель министра.

Как сообщалось, Министерство обороны и МИД считают неэффективной идею новой подачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО.

Министр обороны Андрей Загороднюк, в частности, считает, что в этом нет практического смысла. Украине, по его словам, следует сконцентрироваться на практических результатах.

В конце визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, который будет принят в ближайшее время.