США, вероятно, убили лидера "Исламского государства" аль-Багдади

Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, как полагают, был убит в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии в субботу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на два источника сообщает телеканал CNN.

Окончательное подтверждение смерти не объявляется, пока не проведены анализы ДНК и биометрическое тестирование, сказали источники.

Представитель министерства обороны заявил, что Багдади взорвал жилет смертника во время операции.

Рейд был проведен группой спецназа, сообщил CNN источник, знакомый с операцией. Установить местонахождение аль-Багдади помогло ЦРУ.

Первым о ликвидации аль-Багдади сообщило издание Newsweek, позже информацию со ссылкой на источники также распространили Reuters и ВВС.

Президент США Дональд Трамп несколько часов написал в Twitter: "Что-то очень большое только что произошло!".

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Трамп планирует сделать важное заявление в воскресенье, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. Чиновник администрации говорит, что заявление касается внешней политики.

Багдади скрывался последние пять лет. В апреле было опубликовано видео, на котором изображен человек, внешней похожий на лидера ИДИЛ. Впервые Багдади увидели в июле 2014 года, когда он выступал в Большой мечети в Мосуле.

В феврале 2018 года несколько американских чиновников заявили, что Багдади был ранен в результате авиаудара в мае 2017 года и ему пришлось отказаться от контроля над террористической группой на срок до пяти месяцев из-за его ранений.

Багдади стал лидером ИГИЛ в 2010 году. В 2013 году ИГИЛ объявил о своем поглощении поддерживаемой Аль-Каидой группировки боевиков в Сирии, а Багдади заявил, что его группа теперь будет известна как "Исламское государство в Ираке и Леванте".