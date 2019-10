США, вероятно, убили лидера "Исламского государства" аль-Багдади

Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, как полагают, был убит в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии в субботу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на два источника сообщает телеканал CNN.

Окончательное подтверждение смерти не объявляется, пока не проведены анализы ДНК и биометрическое тестирование, сказали источники.

Представитель министерства обороны заявил, что Багдади взорвал жилет смертника во время операции.

Рейд был проведен группой спецназа, сообщил CNN источник, знакомый с операцией. Установить местонахождение аль-Багдади помогло ЦРУ.

Первым о ликвидации аль-Багдади сообщило издание Newsweek, позже информацию со ссылкой на источники также распространили Reuters и ВВС.

Президент США Дональд Трамп несколько часов написал в Twitter: "Что-то очень большое только что произошло!".

Something very big has just happened!