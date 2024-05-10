Сі Цзіньпін завершив перше з часів пандемії COVID-19 турне Європою

Лідер Китаю Сі Цзіньпін ввечері 10 березня вилетів із Будапешта, завершивши своє перше з 2019 року європейське турне, під час якого він також відвідав Францію і Сербію.

Про це передає AFP з посиланням на свого кореспондента, повідомляє "Європейська правда".

Літак із китайським правителем на борту вилетів незадовго після 18:00 за місцевим часом з аеропорту Будапешта.

Сі розпочав своє п'ятиденне турне минулої неділі в Парижі, а продовжив – одноденним візитом до Белграда та триденним – в Угорщині.

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Там він провів кілька зустрічей з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном і закликав Угорщину "відігравати більшу роль" у зміцненні відносин між Пекіном і Євросоюзом.

Орбан та Сі також оголосили про підписання 18 двосторонніх угод та інвестиції в кілька нових спільних проєктів, зокрема будівництво залізничної інфраструктури, створення нового швидкісного прикордонного переходу і можливого нафтопроводу між Угорщиною і Сербією, а також про співпрацю в ядерній сфері.

У п'ятницю Сі і Орбан відвідали найбільшу будівлю Угорщини – 143-метрову штаб-квартиру місцевої нафтової компанії MOL Group.

Напередодні угорський прем'єр-міністр заявив, що підтримує так званий мирний план Китаю для вирішення війни в Україні.