Прем'єр-міністром Бельгії вперше стане жінка

Прем'єр-міністром Бельгії стане Софі Вілмс, яка замінить на посаді Шарля Мішеля, обраного президентом Європейської ради.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У п'ятницю Мішель оголосив, що хоче закінчити свою роботу на чолі бельгійського уряду не пізніше початку листопада, щоб підготуватися до своєї нової посади, яка починається 1 грудня.

Високопоставлені члени бельгійського тимчасового уряду вирішили в суботу, що пост прем'єр-міністра повинна зайняти Вілмс. Вона буде першою жінкою, яка обійме цю посаду.

Вілмс - міністр бюджету в тимчасовому уряді Мішеля. Вона також буде очолювати тимчасовий уряд, поки парламент Бельгії не утворить постійний Кабінет міністрів, про який він не може домовитися ще з травня, коли пройшли вибори.

У Бельгії також повинні визначитися з міністром закордонних справ і оборони замість Дідьє Рейндерса, який стане єврокомісаром в наступній Європейській комісії.

Тимчасовий уряд має лише 38 з 150 місць в парламенті Бельгії після того, як фламандські націоналісти N-VA покинули коаліцію в грудні 2018 роки після міграційного скандалу. Уряд став ще більш ослаблений під час виборів в травні.