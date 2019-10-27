Загибель 39 мігрантів у вантажівці: трьох підозрюваних звільнили під заставу

Троє осіб, заарештовані у справі про загибель 39 осіб, чиї тіла були виявлені у вантажному контейнері в Британії, були звільнені під заставу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

38-річний чоловік і 38-річна жінка з міста Уоррінгтон були арештовані в п'ятницю, а 46-річний чоловік з Північної Ірландії був заарештований в аеропорту Станстед в той же день.

Всі троє були допитані за підозрою в ненавмисному вбивстві і змові з метою торгівлі людьми, повідомила поліція Ессекса.

Чоловік і жінка з Уоррінгтона були звільнені під заставу до 11 листопада, а чоловік з Північної Ірландії - під заставу до 13 листопада.

Це сталося після того, як 25-річному Морісу Робінсону з Північної Ірландії було пред'явлено звинувачення в 39 випадках ненавмисного вбивства, змові з метою торгівлі людьми, змові з метою надання допомоги незаконній міграції та відмиванні грошей.

Завтра він повинен постати перед судом, який обере йому запобіжний захід.

Раніше стало відомо, що серед 39 загиблих, знайдених у вантажівці у Великій Британії, могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

Через добу після того, як поліція заявила, що всі жертви у вантажівці вважаються китайцями, з В'єтнаму почали надходити перші свідчення того, що деякі з жертв можуть бути в'єтнамцями, які користувались підробленими китайськими паспортами.