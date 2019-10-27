У Британії висунули звинувачення водієві вантажівки, в якій знайшли 39 трупів

У Великій Британії пред'явлені звинувачення в ненавмисному вбивстві водієві вантажівки, в якій знайшли 39 трупів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

25-річного британця Моррісона Робінсона також звинувачують в змові з метою торгівлі людьми, сприяння нелегальній імміграції та відмиванню грошей. 28 жовтня суд обере Моррісону запобіжний захід.

"Королівська прокуратура уповноважила поліцію Ессекса звинуватити чоловіка в зв'язку з ... загибеллю 39 осіб, чиї тіла були знайдені в Грейсі в середу", - йдеться в повідомленні поліції.

Крім Морріссона цього тижня були арештовані 38-річна жінка з міста Уоррінгтон і 48-річний чоловік з Північної Ірландії за підозрою в змові з метою торгівлі людьми і ненавмисному вбивстві, вони знаходяться під вартою.

Раніше стало відомо, що серед 39 загиблих, знайдених у вантажівці у Великій Британії, могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

Через добу після того, як поліція заявила, що всі жертви у вантажівці вважаються китайцями, з В'єтнаму почали надходити перші свідчення того, що деякі з жертв можуть бути в'єтнамцями, які користувались підробленими китайськими паспортами.