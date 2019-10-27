Еврокомиссар: ЕС должен платить Турции меньше за сирийских беженцев

Турция должна получить меньше денег от Европейского союза, выделяемых для сирийских беженцев.

Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По мнению Эттингера, "в следующем транше ЕС не должен делать такие высокие платежи Турции, как до сих пор".

Он утверждает, что Турции не понадобится столько денег, потому что она планирует переселить сирийских беженцев в "защитную зону", которую она в настоящее время пытается создать в северной Сирии, которую контролировали курды.

Эттингертакже сказал, что многие школы, больницы и приюты были построены на деньги, уже предоставленные ЕС, поэтому финансовые потребности больше не будут такими большими.

"Кроме того, в будущем мы должны предложить больше поддержки другим странам, таким как Иордания или Ливан", - сказал он.

"Имеет больше смысла предоставлять людям постоянный дом и финансировать хорошие условия для жизни, чем не давать им другого выбора, кроме как приехать к нам. Любой место проживания в Турции или Иордании менее опасно, чем путешествие в Берлин, и дешевле", - добавил он.

Он напомнил, что ЕС заплатил 6 миллиардов евро, чтобы помочь организациям для беженцев в Турции с 2016 года.