Випадково знайдений на кухні у Франції шедевр продали за 24 млн євро

Картину, яка виявилася загубленим шедевром флорентійського художника Чімабуе, та яка була випадково знайдена на кухні літньої жінки, продали на аукціоні за 24 мільйони євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Картина художника Чімабуе, який жив в XIII столітті, називається "Осміяння Христа". ЇЇ виявили минулого місяця у місті Комп'єнь.

Витвір мистецтва висів на кухні літньої француженки, яка вирішила оцінити її, вважаючи, що це старовинна ікона невеликої цінності.

Очікувалося, що картина буде коштувати до 6 мільйонів євро. Але у підсумку на аукціоні 27 жовтня перемогла заявка анонімного покупця з північної Франції, який оцінив витвір у чотири рази дорожче.

Аукціонний дім Acteon заявив, що сплачена сума стала новим світовим рекордом для середньовічної картини, проданої на аукціоні.

Експертиза з використанням інфрачервоного випромінювання довела, що цей витвір схожий до інших робіт Чімабуе.

Картина невеличка: всього 20 на 26 сантиметрів. Вона входить в серію з восьми робіт митця, де він зобразив "Страсті Христові" і "Розп'яття".