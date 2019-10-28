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Случайно найденный на кухне во Франции шедевр продали за 24 млн евро

Понедельник, 28 октября 2019, 10:57

Картину, которая оказалась потерянным шедевром флорентийского художника Чимабуэ и была случайно обнаружена на кухне пожилой женщины, продали на аукционе за 24 миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полотно художник Чимабуэ, жившего в XIII веке, называется "Осмеяние Христа". Ее обнаружили в прошлом месяце в городе Компьен.

Произведение искусства висело на кухне пожилой француженки, которая решила оценить ее, считая, что это старинная икона небольшой ценности.

Ожидалось, что картина будет стоить до 6 млн евро. Но в итоге на аукционе 27 октября победила заявка анонимного покупателя из северной Франции, оценившего произведение в четыре раза дороже.

 

Аукционный дом Acteon заявил, что уплаченная сумма стала новым мировым рекордом для средневековой картины, проданной на аукционе.

Экспертиза с использованием инфракрасного излучения доказала, что это произведение похоже на другие работы Чимабуэ.

Картина небольшая: всего 20 на 26 сантиметров. Она входит в серию из восьми работ художника, где он изобразил "Страсти Христовы" и "Распятие".

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